Необходимо не допустить появления новых разделительных линий в мире из-за современных технологий — такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выступил на пленарном заседании международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Лидер Казахстана поднял проблему ограничений научно-технологического сотрудничества между странами. По его словам, попытки сосредоточить критически важные технологии в руках узкого круга участников могут привести к усилению глобального технологического неравенства.
«Считаем крайне важным не допустить появления новых разделительных линий и обеспечить надлежащие условия для осуществления взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества», — сказал Токаев.
Напомним, президент Казахстана в среду, 25 ноября, прибыл в Москву и является гостем конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Накануне он встретился с Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с успешной поездкой на саммит АТЭС в Китай и проведением трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.