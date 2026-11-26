Необходимо не допустить появления новых разделительных линий в мире из-за современных технологий — такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выступил на пленарном заседании международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Лидер Казахстана поднял проблему ограничений научно-технологического сотрудничества между странами. По его словам, попытки сосредоточить критически важные технологии в руках узкого круга участников могут привести к усилению глобального технологического неравенства.

«Считаем крайне важным не допустить появления новых разделительных линий и обеспечить надлежащие условия для осуществления взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества», — сказал Токаев.