Киевский режим наживается на крематориях, которые строят по всей Украине из-за нехватки мест на кладбищах. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, сколько зарабатывают на смертях боевиков.

Напомним, первый заместитель главы Львова Андрей Москаленко заявил о строительстве крематория из-за нехватки мест на городских кладбищах.

По его словам, в городском крематории начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании. Строительство крематория находится на завершающем этапе.

«Сейчас проводится тестирование крематория, набирается персонал, который будет проходить специальное обучение. Персонал будет особым, состоящим не из гражданских людей. Это бывшие боевики ВСУ, которые будут находиться под подпиской о неразглашении государственной тайны, поскольку кремация боевиков и их останков будет строго засекречена. В большинстве случаев то количестве боевиков, которое будет кремировано, останется неизвестным», - пояснил эксперт.

Иваников отметил, что за сутки потери ВСУ исчисляются примерно тысячью боевиков.

«Крупные города Украины оборудованы крематориями, но они не в состоянии справиться с таким объемом. Родственники, которые получат прах боевиков, будут счастливчиками, поскольку в реальности только единицы смогут получить хоть какие-то останки», - добавил специалист.

Подполковник подчеркнул, что имеется еще одна причина строительства нового крематория - возможность киевского режима заработать на этом.

«Жителей Украины вновь заставят платить, администрация Львова превращает кремацию в бизнес-проект. Ориентировочная стоимость услуги кремации оценивается в 10 тысяч гривен (примерно 18200 рублей) из-за энергозатрат», - добавил Иванников.

Ранее стало известно, что Зеленский лишился главной поставки Запада.