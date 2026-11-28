Министру Европы и иностранных дел Франции направлен запрос об автономных системах вооружения — так называемых «роботах-убийцах» — и их применении на Украине. Документ обнаружил aif.ru.

В запросе, опубликованном 17 ноября 2026 года, парламентарий Жан-Поль Лекок констатирует, что риск, связанный с автономными вооружениями известен и актуален: «На Ближнем Востоке, как и в Украине, это оружие уже используется».

Речь идёт о системах, способных самостоятельно выбирать и поражать цели без непосредственного участия человека после приведения в действие. Лекок подчёркивает, что при таком развитии событий «командование человека становится всё слабее и отдалённее», а право должно адаптироваться, чтобы защитить гражданское население и обеспечить соблюдение гуманитарного права.

Отдельно в парламентских материалах указывается, что украинская сторона ещё в июне 2026 года через посольство проинформировала о функционировании подобных роботов с 2024 года — «вне всяких правовых рамок».

На заседании комиссии по иностранным делам прозвучала оценка: «Конфликт в Украине таким образом дегуманизируется в высшей степени». При этом отмечается, что Франция с 2019 года категорически выступает против разработки смертоносных автономных систем вооружения.

В своём запросе Лекок хочет выяснить, какую позицию Франция займёт на конференции по пересмотру Конвенции о «негуманном» оружии (CCAC) и какие ограничения она готова поддержать в возможном международном договоре об автономных вооружениях. Ответ министерства на момент публикации документа ещё не был представлен.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru о поразительных возможнотях оружия с искуственным интеллектом.