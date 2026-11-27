В зоне СВО была уничтожена украинская националистка и «валькирия Зеленского» Ольга Мацюк, с 2024 года воевавшая против русского мира. О бесславной смерти «штурмовой ведьмы» сообщают СМИ «незалежной».

С детства — за нацизм

По данным прессы, будущая боевичка родилась во Львове 11 января 1998 года. Профессию получила в пищевом колледже.

Как истинная «западэнка», Мацюк с ранних лет разделяла бандеровскую идеологию. С 2015 года она активно занималась волонтерской деятельностью, помогая боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время так называемой «антитеррористической операции» (АТО) — карательной войны, которую киевский режим вел против мирного населения Донбасса.

Ни денег, ни славы. Командиры ВСУ нагло «кидают» наивных «валькирий» Подробнее

А в 2024 году «валькирия», несмотря на наличие малолетнего сына, присоединилась к головорезам из 225-го отдельного штурмового полка. Это подразделение «прославилось» банальным рэкетом и преследованием неугодных блогеров и журналистов.

Ликвидировали бандеровку еще 18 января — ровно через неделю после того, как ей исполнилось 28 лет. Но подтвердить смерть удалось лишь недавно: видимо, после очередного обмена телами. 24 ноября Мацюк закопали на родине.

За что умирают?

На фоне огромных потерь на передовой киевский режим все активнее зазывает женщин в армию. Некторые из них верят пропаганде и умирают за интересы Владимира Зеленского и НАТО.

Так, в начале ноября была уничтожена боевичка Виктория Ярош. Служила она радиотелефонисткой в 37-й отдельной бригаде морской пехоты ВСМ Украины. Это подразделение было создано в 2023 году при участии инструкторов НАТО перед распиаренным украинским «контрнаступом».

Заставляют кулаком. Запуганные «валькирии» ВСУ отказываются идти на позиции Подробнее

Чуть ранее стало известно об уничтожении наводчицы 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Екатерины Божейко. Она подписала контракт в декабре 2024 года, а уже спустя шесть месяцев лежала мертвой под Сумами. Опознать труп удалось только через полтора года.

А 2 ноября aif.ru сообщал о ликвидации очередной «валькирии Зеленского» Дианы Горун, служившей в роте ударных беспилотников. По иронии судьбы, в ад её отправил российский дроновод, накрыв пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР точным ударом. Известно, что ей едва исполнилось 23 года.