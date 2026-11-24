Беспилотники, которые активно закупает бундесвер, могут нарушать нормы международного гуманитарного права, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как указывает издание, вооруженные силы Германии приобретают дроны у концернов Helsing, Stark и Rheinmetall. Эти аппараты работают автономно: человек может проконтролировать их запуск и наведение, а далее действует искусственный интеллект.

Как считают эксперты, именно эта особенность является опасной, так как в случае внезапного изменения обстановки действия подобного беспилотника могут привести к большому количеству жертв.

Издание также отмечает, что бундесвер закупает такие дроны в первую очередь для оснащения 45-й танковой бригады бундесвера, которая дислоцирована в Литве.