Следственный департамент МВД России направил в Мещанский районный суд Москвы материалы с просьбой заключить под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Об этом следует из картотеки на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Соответствующее ходатайство зарегистрировали в среду, 25 ноября, а рассмотрение назначили на 10:00 по московскому времени.

Вопрос об избрании меры пресечения решается в рамках расследования по уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, озвученной представителем МВД Ириной Волк, фигуранты похитили свыше 39 млн рублей регионального минстроя, растратили более 1 млрд рублей при реконструкции дороги Апатиты — Кировск и провели незаконные валютные операции.