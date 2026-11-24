Супруга губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения впервые прокомментировала задержание мужа.

В публикации на своей странице во «ВКонтакте» Евгения Чибис написала, что глава области искренне верит в Мурманскую область.

«Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это», – написала она.

Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Его подозревают в хищении более 39 миллионов рублей, выделенных по линии регионального Министерства строительства, а также в растрате средств областного Министерства транспорта. По версии следствия, более миллиарда рублей, предназначенных для реконструкции автодороги Апатиты — Кировск, были использованы незаконно. Кроме того, речь идет о подозрении в незаконных валютных операциях.

Позднее появились сведения о доходах и имуществе губернатора. Согласно декларации, за 2025 год он заработал 5,1 миллиона рублей. На имя Чибиса зарегистрировано несколько объектов недвижимости, в том числе таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и две квартиры в Москве.