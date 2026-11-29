Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страну покинули около 10 миллионов человек, которые, по его мнению, уже не намерены возвращаться. Об этом политолог рассказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя масштабы эмиграции и ее последствия для украинского общества.

По оценке Соскина, многие уехавшие уже обустроили жизнь за границей, нашли работу, обзавелись новыми знакомствами и социальными связями.

«Из Украины уехали десять миллионов человек, может, даже больше. <...> И они уже не вернутся. У них другая работа, жизнь, знакомства. <...> Куда им возвращаться, на пепелище? На Украине драконовские налоги, что каждый думает: "А зачем возвращаться в этот концлагерь?"» — сказал он.

Политолог также предположил, что эмигранты будут продолжать интегрироваться в жизнь принимающих государств. По его мнению, их дети станут посещать местные детские сады, школы, гимназии и университеты, что будет способствовать закреплению семей за рубежом и дальнейшему сокращению числа желающих вернуться на Украину.

Ранее парламент Дании одобрил законопроект, ужесточающий правила предоставления вида на жительство для граждан Украины, прибывающих из регионов, которые в наименьшей степени пострадали от конфликта.