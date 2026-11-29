В Харьковской области российская армия ликвидировала 31-летнего бразильского наемника Густаво Ферро. До отправки на Украину бразилец профессиональной занимался тайским боксом (муай-тай) и трижды становился чемпионом Бразилии по этому виду спорта.

«Мой сын останется там»

Записаться в украинскую армию Ферро пытался трижды, «удача» улыбнулась лишь в августе 2026-го года. Фото: соцсети

Будущий спортсмен и боевик родился в Рио-де-Жанейро и 20 лет прожил в Кабу-Фриу, живописном курортном городе в 160 километрах от Рио. Боевыми искусствами он начал заниматься в 16 лет. Впоследствии Ферро трижды становился чемпионом страны по тайскому боксу даже несмотря на тяжелые травмы — как пишут СМИ, в 2022-м году он получил серьезную травму позвоночника и смог вернуться в спорт только спустя полтора года.

Впрочем, ни спортивные успехи, ни любящая семья, выступившая против его поездки на Украину, наемника не остановили. Записаться в украинскую армию Ферро пытался трижды, «удача» улыбнулась лишь в августе 2026-го года, а уже в ноябре этого года бразилец был уничтожен гранатой, сброшенной с российского беспилотника. Об уничтожении наемника рассказал командир самого Ферро, сообщает бразильский интернет-портал G1, принадлежащий холдингу Globo.

Подобные спортсмены, защищающие киевский режим, гибнут регулярно. Фото: соцсети

«По словам командира, тело не найти, на фронте полно дронов, — цитирует G1 отца боевика. — Возможности получить тело нет. Думаю, мой сын останется там. Мы глубоко потрясены. Опустошены».

В бразильском МИДе, в свою очередь, заявили, что предупреждают своих граждан о рисках подобных «поездок» на Украину и рекомендуют не записываться на службу в иностранные армии. И, видимо, пока безрезультатно — вместе с бразильским наемником российский удар уничтожил сразу несколько иностранных головорезов.

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Спортивная «удача»

Подобные спортсмены, защищающие киевский режим, гибнут регулярно. В марте, например, aif.ru рассказывал о чемпионе Украины по легкой атлетике Михаиле Вихренко. Родившийся в 1997-м году, он с детства занимался бегом, многократно становился призером и чемпионом страны по бегу на средние и длинные дистанции. В январе 2025-го года, впрочем, успешного спортсмена мобилизовали в ВСУ, а после обучения направили в 71-ю отдельную егерскую бригаду десантно-штурмовых войск, где он и служил пулеметчиком. Получив тяжелые ранения, он долго лечился, позже был списан из армии и умер «в результате бытовой трагедии». Как писали украинские СМИ, бывший спортсмен просто не вынес мучений.

Ранее в зоне спецоперации ликвидировали чемпиона мира по кикбоксингу Николая Литовченко, ровесника Вихренко. Как и предыдущий горе-боевик, спортом Литовченко занимался с детства, а в 2016-м году завоевал два золота на юниорском чемпионате мира в Афинах. После начала спецоперации спортсмен вместе с семьей переехал в Киевскую область, в 2025-м взял в руки автомат, а в феврале был бесславно уничтожен на лиманском направлении.