Парламент Дании одобрил законопроект, ужесточающий правила предоставления вида на жительство для граждан Украины, прибывающих из регионов, которые в наименьшей степени пострадали от конфликта. Соответствующую инициативу поддержали 100 из 111 депутатов законодательного органа.

Согласно утвержденному документу, ограничения коснутся выходцев из 14 областей, включая Львовскую, Закарпатскую, Волынскую, Хмельницкую и Житомирскую.

Власти королевства намерены привести статус украинских беженцев в соответствие с нормами, действующими для других категорий иностранных граждан. В частности, новые правила обязывают их «участвовать в трудовой деятельности» на протяжении до 37 часов еженедельно.

Кроме того, законодательство упраздняет возможность прохождения обучения на родном или английском языках, а также запрещает использование дистанционных форматов образования для данной категории лиц.

Отдельные положения нормативного акта вступят в законную силу с 1 декабря, а оставшаяся часть начнет действовать спустя месяц.

Ранее сообщалось, что в Польше начали массово проверять документы украинцев.