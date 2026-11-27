Украинские спецслужбы при вербовке людей для совершения покушений и диверсий не используют никаких особых навыков и не применяют изощренных психологических методик.

Главная их тактика — ставка на массовость. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Поводом для комментария стал резонансный инцидент в Сочи, где удалось вовремя предотвратить подготовку теракта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи.

Случай в Сочи: как пенсионерка сорвала планы Киева

По данным Центра общественных связей ФСБ, план украинских спецслужб по покушению на семью военнослужащего в Сочи был сорван из-за бдительности 71-летней россиянки, которую попытались использовать «втемную».

История началась еще в июне 2026 года, когда женщина стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Спустя четыре месяца она вновь попала в поле зрения злоумышленников, которые на этот раз представились сотрудниками ФСБ России.

Они пообещали ей «восстановить справедливость» и вернуть похищенные средства в обмен на помощь в изобличении якобы «предателя Родины».

Для выполнения задания россиянку попросили забрать из тайника «устройство слежения» и установить его под автомобилем участника специальной военной операции. Женщина забрала содержимое тайника и принесла его домой, однако уже тогда осознала преступный характер поручения. Она незамедлительно позвонила по номеру 112 и сообщила о произошедшем, что позволило спецслужбам предотвратить трагедию.

«Обзвонят 200 человек»: почему вербовщики не ищут «особенных» людей

Комментируя этот случай, Александр Михайлов подчеркнул, что украинские спецслужбы действуют предельно прагматично и не тратят время на глубокое изучение кандидатов.

Их метод — массовый обзвон и отбор тех, кто согласится сотрудничать. Зачастую жертвами становятся пожилые люди, которых легко расслабить добрыми словами и усыпить бдительность.

«Здесь нет штучной работы, они могут обзвонить 200 человек и выбрать одного, который согласится. Во время такого звонка человека изучают, ведут с ним разговоры, становится понятно, склонен человек к сотрудничеству или нет. Пожилые люди часто откликаются на такие разговоры, особенно если добрыми словами их расслабить, заглушить бдительность, они и соглашаются. А потом понимают, что делают что-то не то и сознаются. При этом нет четкой схемы, нет единой формы привлечения к сотрудничеству, с каждым работают индивидуально», — пояснил эксперт.

«Там сидят балбесы»: откровенная оценка генерала

Михайлов не стал церемониться в оценках профессионализма украинских вербовщиков. По его словам, вербовкой занимаются отнюдь не самые умные и опытные представители спецслужб, а их главная цель — любой ценой добиться результата, а не качественно проработать кандидата.

«Там сидят балбесы. Им главное результата добиться, не надо думать, что эти сотрудники с точки зрения психологии работают лучше, чем попрошайки на рынке. У них обычно так все строится: если человек с первого раза не идет на сотрудничество, они его бросают и переходят к следующему», — добавил генерал.

Контент-группа не нужна: как устроена «конвейерная» вербовка

Развивая свою мысль, Александр Михайлов отметил, что современные украинские спецслужбы полностью отказались от классического оперативного искусства, которое предполагает длительное изучение объекта и поиск индивидуальных подходов.

Теперь схема работает по принципу конвейера: если человек согласился с первого раза — с ним начинают работать, если отказался — его тут же бросают и ищут следующего.

Диверсантов быстро вычисляют. Фото: УФСБ по Волгоградской области

«Мне часто задают вопрос: “Почему вербуют тех или иных людей?”. Но важно понимать, что они сотрудничают со всеми, кто на это соглашается. Эта работа не штучная, они могут обзвонить 200 человек и выбрать одного, кто согласится. Нет никакого смысла в данном случае искать контент-группу. Попался подросток — они берут подростка, попался пожилой человек — работают с ним. Сегодня оперативное искусство как явление утратило свое значение. Раньше как было, выбирали человека, изучали, искали к нему подходы и прочее. А сейчас они работают как американцы. Если человек с первого раза согласился, с ним начинают работать. Если он их послал, они уже не напрягаются и ищут дальше», — пояснил эксперт.

Бдительность — главное оружие: выводы из истории в Сочи

История в Сочи стала наглядным примером того, как украинские спецслужбы пытаются использовать доверчивых россиян, играя на их эмоциях и желании справедливости.

Однако благодаря своевременному обращению пенсионерки в экстренные службы удалось предотвратить страшное преступление. Случай подтверждает: даже в самых сложных ситуациях бдительность и готовность сообщить о подозрительных действиях могут спасти жизни.

В то же время откровенные оценки генерала Михайлова показывают, что за громкими заявлениями украинских спецслужб о «профессиональной вербовке» зачастую стоит примитивный расчет на массовость и случайность, а не на высокое оперативное мастерство.