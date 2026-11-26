ФСБ предотвратила подготовку покушения на российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, и членов его семьи в Сочи. По данным спецслужбы, к преступлению украинские спецслужбы пытались привлечь обманутую пенсионерку, которая в итоге сама обратилась к правоохранителям.

Как сообщили в ФСБ, жительница Сочи 1955 года рождения ранее стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Спустя четыре месяца с ней вновь связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они пообещали вернуть похищенные средства в обмен на помощь в разоблачении якобы «предателя Родины».

Женщине поручили забрать из тайника устройство слежения и установить его под автомобилем военнослужащего. Пенсионерка забрала предмет из схрона и принесла домой. Однако после разговора с близкими она осознала преступный характер задания и позвонила по номеру 112.

Прибывшие взрывотехники обнаружили в квартире самодельное взрывное устройство массой около двух килограммов. Жильцов дома эвакуировали, бомбу обезвредили. Пострадавших нет.

В ФСБ отметили, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволило женщине избежать уголовной ответственности за участие в подготовке особо тяжкого преступления.

Спецслужба также призвала россиян не выполнять задания неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных органов, и сообщать о подобных контактах правоохранителям.

Ранее силовики задержали мужчину, которого подозревают в совершении покушения на представителя администрации города Мелитополя в Запорожской области.