В пятницу и субботу - 27 и 28 ноября - в Москве ожидаются снегопады, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе продолжит падать. В воскресенье, 29 ноября, дневная температура будет в пределах -4...-6 градусов, ночью столбик термометра опустится до -6...-8 градусов в Москве и до -9 градусов по региону.

«При этом то, что выпало, уже не растает, это уже уйдет в зиму. Потому что, во-первых, снега у нас довольно много, высота снежного покрова около 11 см. А во-вторых, предстоящая погода не позволит снегу таять, потому что морозы будут только крепнуть. В пятницу и субботу локально выпадет не более одного сантиметра осадков в виде снега», - отметила специалист.

По словам Поздняковой, в начале следующей недели морозная погода сохранится.

Ранее стало известно, что ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала осени.