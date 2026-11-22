Космический аппарат BepiColombo успешно достиг орбиты Меркурия, завершив продолжительную межпланетную миссию длительностью свыше восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Согласно официальным данным, выход зонда на орбиту ближайшей к Солнцу планеты состоялся 21 ноября.

«Более чем восьмилетний межпланетный перелет завершен. Впереди — разделение двух космических аппаратов и начало масштабных научных исследований», — подчеркнули в ведомстве.

В госкорпорации также уточнили, что в реализации научной программы будет задействовано отечественное оборудование, разработанное по заказу российского космического агентства силами местных инженеров.

Ключевой целью проекта названо всестороннее изучение первой планеты Солнечной системы, включая анализ ее поверхности, внутреннего строения, характеристик магнитного поля и крайне разреженной газовой оболочки.

Известно, что первые снимки Меркурия космический аппарат BepiColombo сделал в 2021 году.