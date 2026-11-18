Американский космический зонд «Вояджер-1» преодолел расстояние в один световой день от Земли, что эквивалентно почти 26 миллиардам километров, свидетельствуют расчёты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Аппарат, который находится в космосе почти полвека, установил рекорд дальности для рукотворных объектов.

«После почти 50 лет полёта космический аппарат "Вояджер-1" достиг рубежа, которого до него не достигал ни один рукотворный объект», — расстояния в один световой день от Земли», - сказано в материалах ведомства.

В Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что сейчас радиосигнал =от зонда до Земли проходит примерно за 24 часа.

Напомним, «Вояджер-1» был запущен с Земли 5 сентября 1977 года. Он пролетел рядом с Юпитером и Сатурном. В августе 2012 года зонд вышел в межзвёздное пространство. Аппарат по-прежнему передаёт информацию на Землю.

Также сообщалось, что в середине октября робот «Персеверанс» (Perseverance), который находится с миссией на Марсе, за 5,5 года преодолел 45,22 километра, что является рекордом по поездкам. Он превзошёл достижение марсохода Opportunity, которому с 2004 по 2018 год удалось продвинуться на 45,16 километра.