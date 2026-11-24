Итальянские исследователи установили, что лица, уделяющие повышенное внимание своим сновидениям, склонны характеризовать их как более эмоциональные, зрелищные и нестандартные. Соответствующие выводы содержатся в научной статье, опубликованной в журнале Communications Psychology на базе анализа свыше 3,7 тысячи записей о ночных и дневных переживаниях.

В эксперименте приняли участие 207 совершеннолетних добровольцев. На протяжении 15 суток они записывали содержание своих сновидений на аудионоситель, а днем по специальному сигналу описывали текущие мысли.

Дополнительно в выборку включили 351 отчет, собранный у иной группы респондентов в период пандемии и последующего смягчения карантинных мер.

Эксперты оценивали эмоциональную окраску, детализацию обстановки, частоту смены локаций и прочие параметры, частично сверяя автоматизированные метрики с субъективными оценками участников.

Эксперимент показал, что ночные сюжеты преимущественно насыщены перемещениями, присутствием других людей и яркими визуальными образами. Дневные размышления, напротив, отличались большей абстрактностью и ощущением контроля над ситуацией.

При этом работа фигурировала примерно в 33% сновидений и в каждом шестом дневном отчете. Примечательно, что у испытуемых, склонных к частым отвлечениям наяву, во сне значительно чаще происходила смена декораций.

Авторы работы не исключают, что повышенный интерес к сновидениям делает людей более внимательными к ночным переживаниям, что способствует лучшему запоминанию деталей.

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