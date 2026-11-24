Регулярные пробуждения из-за кошмаров и страх засыпать — повод обратиться к психотерапевту или сомнологу, рассказал «Вечерней Москве» психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, пугающие сновидения могут указывать на повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность, депрессивные переживания или последствия психологической травмы.

«Если ночные кошмары преследуют человека очень долго, они могут усилить проявления этих расстройств», — объяснил специалист.

Вилков отметил, что вслед за этим может ухудшиться сон: появляются бессонница, ранние пробуждения и трудности с засыпанием. При длительных нарушениях врач рекомендовал провести диагностику состояния нервной системы и психики.

Если же кошмары возникают редко, специалист не советует беспокоиться. Они могут быть связаны с переутомлением или стрессом: во сне мозг перерабатывает негативные эмоции, которые превращаются в пугающие сюжеты.