Режим ракетной опасности был введен в пяти регионах РФ в ночное время. Все субъекты относятся к Центральному федеральному округу.
Соответствующие оповещения поступали жителям Тульской, Воронежской, Липецкой, Курской и Орловской областей.
По данным систем оповещения, тревога объявлялась в интервале с 02:16 до 02:19 по московскому времени.
Полная отмена режима угрозы в указанных регионах произошла в период с 02:54 до 03:03 мск.
Ранее сообщалось, что более 50 дронов уничтожили над Ростовской областью за ночь.
Также поступала информация о сбитии 21 БПЛА в Воронежской области.