Режим ракетной опасности был введен в пяти регионах РФ в ночное время. Все субъекты относятся к Центральному федеральному округу.

Соответствующие оповещения поступали жителям Тульской, Воронежской, Липецкой, Курской и Орловской областей.

По данным систем оповещения, тревога объявлялась в интервале с 02:16 до 02:19 по московскому времени.

Полная отмена режима угрозы в указанных регионах произошла в период с 02:54 до 03:03 мск.

Ранее сообщалось, что более 50 дронов уничтожили над Ростовской областью за ночь.

Также поступала информация о сбитии 21 БПЛА в Воронежской области.