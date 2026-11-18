Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из освобожденной ранее Константиновки в ДНР. Казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как ВСУ мешают эвакуации.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии.

Кроме того, ранее стало известно, что российский боец ценой своей жизни спас девочку по имени Аня при эвакуации из Константиновки. Военный ВС РФ спас ребенка от украинского дрона, приняв удар на себя.

«То, что эвакуация проходит под постоянными обстрелами боевиков, террористов, это мягко сказано. Они просто озверели, забрасывают все дороги, тропинки и участки, где находятся люди, минами, кассетными боеприпасами, гоняются за мирными гражданами с помощью различных беспилотников, в том числе за теми людьми, которые с вещами под прикрытием наших военных пытаются спастись», - пояснил эксперт.

Водолацкий подчеркнул, что эвакуация продолжается, несмотря на атаки со стороны ВСУ, которые продолжаются 24 часа в сутки.

«Фашисты утюжат Константиновку своим летальным оружием, которое поставляет им Запад. Они делают это для того, чтобы люди не выходили из подвалов и погибали прямо там. Но российские бойцы все равно продолжают спасать местных жителей», - добавил генерал.

Ранее стало известно, что идет подготовка к новой гуманитарной миссии на СВО.