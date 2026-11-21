Рассекреченные Пентагоном документы о неопознанных аномальных явлениях содержат отчёт 2010 года, в котором описаны наблюдения существа, похожего на доисторического птеродактиля. Материал, опубликованный Daily Mail, переведёл aif.

В октябре 2026 года в рамках программы PURSUE, инициированной указом президента США, Пентагон обнародовал седьмую партию документов, связанных с неопознанными аномальными явлениями. Среди материалов оказался отчёт 2010 года о расследовании активности на ранчо в штате Юта, где, в частности, фигурировало сообщение о существе, описанном свидетелями как «подобное доисторическому птеродактилю» .

Согласно документу, неназванные свидетели рассказали, что видели крупную птицу, пролетевшую над головой после возвращения домой с баскетбольной игры. Существо описали как чёрное, с огромным клювом и размером с внедорожник. По словам очевидцев, птица приземлилась напротив их дома, что вынудило их бежать — они опасались, что она «достаточно большая, чтобы забрать их и унести». В отчёте также указано, что размах крыльев существа оценивался примерно в 12 футов (около 3,6 метра), а голова с клювом — в два-три фута.

Это сообщение было частью более широкого расследования, которое упоминается в связи с ранчо Скинуокер — объектом, давно известным в США сообщениями о паранормальных явлениях. Помимо «птеродактиля», в отчёте фигурировали рассказы о существах с собачьими головами, необъяснимых огнях и тенях. Как отмечается, проверка образцов шерсти, собранных в ходе расследования, показала, что они принадлежали собаке и еноту.

Новые подробности появились спустя несколько недель после того, как в социальных сетях начали распространяться видео, якобы снятые недалеко от города Сьюдад-Хуарес на американо-мексиканской границе. На кадрах, которыми поделился исследователь НЛО Хайме Мауссан, запечатлён тёмный крылатый силуэт над долиной Хуарес ночью и, предположительно, днём над городом. Ролики вызвали обвинения в том, что они созданы с помощью искусственного интеллекта.

Директор по гражданской защите Сьюдад-Хуареса Серхио Родригес назвал заявления о доисторическом животном необоснованными, охарактеризовав видео как цифровое развлечение без фактической основы. Телеканал TV Azteca со ссылкой на неназванных специалистов предположил, что фигура может быть большой голубой цаплей, хотя подробного анализа, подтверждающего эту версию, в отчёте не приводилось. Сам Мауссан в эфире своей программы позже скорректировал идентификацию, заявив, что существо, которое он ранее называл птеродактилем, по его мнению, является птеранодоном. Он также признал, что изображения остаются под следствием.

Отдельно портал Snopes, специализирующийся на проверке фактов, оценил один из вирусных роликов как подделку, созданную с помощью ИИ: признаком этого назвали искажение и «нечитаемость» текста на вывеске здания в начале записи. Стоит отметить, что птерозавры, к которым относятся птеродактили и птеранодоны, вымерли около 66 миллионов лет назад; их крылья представляли собой перепонки, поддерживаемые удлинённым четвёртым пальцем, а не перья, как у современных птиц.