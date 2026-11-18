Жители мексиканского Сьюдад-Хуареса обсуждают запись с камеры наблюдения, на которой над жилыми кварталами пролетает неизвестное крылатое существо. Ролик продолжительностью около полутора секунд вызвал в социальных сетях предположения о появлении птеродактиля. Об этом пишет издание What.

На видео заметен темный объект с широкими крыльями, движущийся над крышами домов и линиями электропередачи. Схожую запись сделали и в штате Нуэво-Леон, который находится более чем в тысяче километров от Сьюдад-Хуареса. Там молодые люди заметили нечто необычное ночью и сняли происходящее из автомобиля. Некоторые пользователи решили, что на всех записях может быть один и тот же доисторический ящер.

Вместе с тем специалисты считают, что за необычный силуэт могли принять большую голубую цаплю. Размах крыльев этой птицы достигает двух метров, а в полете ее очертания могут напоминать крупное крылатое существо.

Руководитель службы гражданской защиты Сьюдад-Хуареса Серхио Родригес также отверг версию о появлении птеродактиля.

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