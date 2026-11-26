В Пензенской области отбили попытку ночной атаки ВСУ, ракетная угроза ликвидирована. Об этом утром в четверг сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Силами ПВО Минобороны России ракетная угроза ликвидирована, не достигнув границ региона», - написал пензенский губернатор.

Он поблагодарил военных РФ за защиту мирных жителей и профессиональное выполнение поставленных задач.

Накануне ракетную опасность объявляли на территории Волгоградской области.

Напомним, в Кирове умер 19-летний студент, пострадавший при ракетном ударе по предприятию.