В Волгоградской области объявили ракетную опасность вечером 25 ноября. Она действовала около 30 минут, сообщает МЧС региона.

«Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 21:50 25.11.2026», — сказано в публикации.

В чрезвычайном ведомстве призвали местных жителей отключить газ, воду и электричество. Им порекомендовали пройти в ближайшее укрытие, а при его отсутствии — в подвал, погреб, подземный паркинг или метро. Отмечается, что с собой следовало взять документы, питьевую воду, теплую одежду и лекарства.

В МЧС также призвали жителей Волгоградской области избегать открытых пространств, не приближаться к окнам, не пользоваться лифтами на время ракетной опасности.

По состоянию на 22:18 по московскому времени ракетную опасность отменили.