Президент России Владимир Путин заявил, что социалистическая идея сравнима с христианской, поэтому она и стала популярной. Мнением об этом президент поделился во время интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

Путин отметил, что СССР родился благодаря движению всего общества.

«Потому что ведь это было очень популярно, кстати, во всем мире, сама идея социалистическая. Идея сама по себе очень хорошая, она сродни христианству, то же самое братство», — сказал глава государства.

Он добавил, что позже пришли репрессии и подавление чужого мнения, но, по словам российского лидера, на начальном этапе это была «симфония».

Проект «Наше крещение. Предстоятель» посвящен патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который 20 ноября отмечает 80-летие. Президент поздравил главу Русской православной церкви с юбилеем и вручил ему подарок — икону «Двунадесятые праздники».