С 2 января 2027 года в столице скорректируют стоимость проезда на городском транспорте. Решение принято, чтобы компенсировать инфляцию и рост расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти, а также продолжить обновление инфраструктуры и подвижного состава. При этом с 2011 года ежегодная индексация билетов в Москве остается в пределах уровня инфляции.

Как именно изменятся цены и какие выгоды сохранятся для пассажиров:

Разовые поездки: самым выгодным способом оплаты для разовых поездок шестой год подряд остается биометрия — одна поездка обойдется в 80 рублей, что на 13 рублей дешевле оплаты банковской картой (этот способ уже выбрали свыше 1 млн человек). Стоимость бумажного билета «Единый» изменится на 5 рублей — с 90 до 95 рублей. При этом сохраняются бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» и банковским картам, а также скидка 50% при пересадке с метро на наземный транспорт по тарифу «90 минут».

Безлимитные абонементы: для постоянных пассажиров, использующих билеты «Единый» на 30, 90 и 365 дней, стоимость одной поездки изменится менее чем на 5 рублей. Годовой «Единый» по цене равен примерно семи месячным проездным — он позволяет ездить почти пять месяцев бесплатно, экономя 18 590 рублей в год, а один день поездок по нему стоит 77 рублей (на 7 рублей дешевле разового прохода по «Тройке»). Кроме того, годовой абонемент можно заморозить на 14 дней на время отпуска.

Речной транспорт и область: тарифы на регулярных речных маршрутах не меняются, а поездки на электросудах по-прежнему входят в безлимитные «Единые». Изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах проекта «Москва — область» (как с фиксированной ценой, так и с зональной), но все льготы и действие билетов зоны «Пригород» на них сохраняются.

Льготы для учащихся: скидка для более чем миллиона студентов и школьников сохранится на уровне 71%. Месячный студенческий «Единый» будет стоить 1 100 рублей вместо 3 870 рублей без льгот (всего 37 рублей в день на весь транспорт). Студенческий «Единый» зоны «Пригород» на 90 дней, включающий поездки на пригородных маршрутах маршрутах проекта «Москва — область», обойдется в 4 500 рублей вместо 12 960 рублей.

Также с 1 января 2027 года в пределах экономически обоснованного уровня скорректируют тарифы на перемещение и хранение автомобилей на спецстоянках (в себестоимость заложены реальные затраты города на топливо, обслуживание техники и зарплаты персонала).

Для водителей сохранятся прежние преференции: плата за хранение не начисляется, если забрать транспортное средство в течение суток после его помещения на спецстоянку, а при оплате эвакуации до момента получения машины действует скидка 25%.

Все средства от индексации тарифов направляются напрямую на модернизацию городского транспорта, в котором сегодня совершается более 17 млн поездок в день (при этом стоимость проезда в пересчете на километр пути в столице в среднем на 45% ниже, чем в других крупных городах страны).

За этот год в Москве открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро, для двух линий закупили самые современные поезда «Москва-2026», полностью обновили трамвайный парк, открыли самый длинный в мире трамвайный диаметр Т2, запустили 4-й маршрут регулярного речного транспорта и интегрировали порядка 50 пригородных автобусных направлений с Подмосковьем.

В 2027 году развитие продолжится: заработает второй участок Рублево-Архангельской линии, на БКЛ начнутся тестовые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а на линии выйдут еще 25 беспилотных трамваев. Кроме того, парк пополнят около 300 новых вагонов метро «Москва-2026» и порядка 500 электробусов, появятся новые городские вокзалы МЦД, дополнительные речные причалы и 10 новых автобусных маршрутов в малых поселениях ТиНАО.