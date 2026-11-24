На регулярные маршруты Москвы выходит исключительно наземный транспорт российского производства, соответствующий стандартам столичной транспортной системы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, с начала года парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков получили более 1,1 тысячи новых машин. В их числе автобусы большого, среднего и малого классов, а также электробусы КамАЗ-52222 с усовершенствованной системой зарядки.

В этих моделях используется механизм, который автоматически подключается к контактным рельсам на крыше электробуса. Такая конструкция упрощает работу водителей и обеспечивает надежное соединение независимо от погодных условий.

Электробусы КамАЗ-52222 впервые начали работать на маршрутах столицы. Они оснащены более эффективной системой климат-контроля. Площадь накопительной зоны для велосипедов и колясок увеличена на 15%, кроме того, предусмотрены места для ручной клади.

Собянин также отметил, что городской транспорт адаптирован для пассажиров с ограниченной мобильностью и семей с детьми. Такая инфраструктура предусмотрена более чем в девяти тысячах автобусов, электробусов и трамваев. По словам мэра, это один из лучших показателей в мире.

Информацию о развитии Москвы, реализуемых городских инициативах и планах на будущее можно найти в специальном проекте на портале mos.ru. В нем представлены ключевые направления жизни столицы, включая транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт и строительство.

Отдельный раздел посвящен развитию транспортной системы: в нем рассказывается об основных этапах ее модернизации, поддержке электротранспорта и расширении маршрутной сети. За последние годы поездки по городу стали комфортнее и экологичнее, а время в пути сократилось. Кроме того, в Москве появилась инфраструктура для владельцев частных электромобилей.