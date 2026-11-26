Психиатр Энрике Рохас рассказал, что помогает парам сохранять счастливые отношения. Его мнение приводит испанское издание El Economista.

По словам специалиста, в любых отношениях случаются ссоры, периоды отчуждения и напряжения. При этом решающее значение имеет не отсутствие разногласий, а то, как партнеры преодолевают трудности.

Рохас сформулировал свой подход так: «Счастье пары заключается в хорошем здоровье и плохой памяти». Он пояснил, что умение забывать обиды и прощать помогает избавиться от накопившегося недовольства, которое может разрушительно влиять на отношения.

Психиатр также подчеркнул, что для восстановления доверия после конфликтов партнерам важно признавать собственные ошибки и не держать друг на друга обиду. Если кризис затягивается, он рекомендует обратиться за профессиональной помощью.

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