Искусственный интеллект может помочь разобраться в проблемах в отношениях и подготовиться к разговору с психологом, однако не способен заменить полноценную работу со специалистом. Об этом психотерапевт, кандидат медицинских наук и эндокринолог Диана Генварская рассказала «Известиям».

По словам эксперта, общение с нейросетью позволяет обозначить суть конфликта, проанализировать собственное поведение и взглянуть на ситуацию с позиции партнера. Виртуальный собеседник также дает возможность высказать переживания и подготовиться к консультации со специалистом.

Генварская отметила, что использование чат-ботов может способствовать развитию навыков эмоционального самоанализа. Обсуждение переживаний с искусственным интеллектом помогает внимательнее изучить причины ссоры и собственные реакции на происходящее. При этом психотерапевт подчеркнула, что при серьезных проблемах в отношениях нейросеть следует использовать только для первичной проработки ситуации. Она может помочь рассмотреть конфликт с разных сторон, но не заменит психолога или психотерапевта.

Искусственный интеллект не способен самостоятельно разрешить конфликт в отношениях, если о проблеме рассказывает только один из партнеров. Об этом психолог Екатерина Каталина заявила НСН.

Она отметила, что нейросеть оценивает ситуацию исключительно с позиции пользователя и может усиливать его уверенность в собственной правоте. По словам специалиста, формулирование переживаний с помощью ИИ помогает лучше осмыслить эмоции и найти возможные пути решения проблемы. Однако для долгосрочного примирения необходимы усилия обоих партнеров. Каталина подчеркнула, что нейросеть может быть инструментом саморефлексии и улучшения коммуникации, но не заменит живого разговора и готовности людей идти на диалог.

Ранее психолог Юлия Столярова раскрыла важный нюанс извинений в отношениях.