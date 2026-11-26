Кремль объявил, что ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 10 декабря 2026 года. Как и в последние годы, мероприятие будет совмещено с большой пресс-конференцией и пройдёт под общим названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире ответит на вопросы граждан и журналистов и подведёт итоги уходящего года. Как задать вопрос и где состоится мероприятие — рассказываем в материале aif.ru.

Итоги года с президентом: формат, время и место проведения

По данным пресс-службы Кремля, начало эфира запланировано на 12:00 по московскому времени 10 декабря. Точная площадка официально пока не названа, но в последние годы такие мероприятия традиционно проходят в московском Гостином Дворе и аналогичных крупных выставочных комплексах. Что за послание Путин положил бы в «капсулу времени»? Полный текст Подробнее

С 2023 года «Прямая линия» и большая пресс-конференция были объединены в одно мероприятие. В его рамках президент отвечает как на обращения граждан по телефону и через интернет, так и на вопросы журналистов, находящихся в зале. В прошлом году встреча длилась 4 часа 27 минут. Тогда Путин ответил на 103 вопроса, заданных журналистами, ведущими и гражданами, а общее число обращений превысило 3 миллиона и почти достигло рекорда 2015 года — тогда поступило около 3,25 млн обращений.

Четыре способа: как задать вопрос Путину на «Прямой линии»

Приём вопросов открывается в 00:00 по московскому времени 27 ноября и продлится до окончания прямого эфира 10 декабря.

Отправить текстовый, фото- или видеовопрос можно несколькими способами:

Через официальный сайт — специальный портал moskva-putinu.ru (или москва-путину.рф).

По бесплатной горячей линии 8-800-200-40-40 (при звонке из-за рубежа — +7-495-539-40-40 или +7-499-550-40-40), а также SMS/MMS на номер 0-40-40.

(при звонке из-за рубежа — или а также SMS/MMS на номер Через мессенджер: в этом году открыт чат-бот в мессенджере MAX (max.ru/moskvaputinu), через который можно отправить видео или текст.

Через официальное приложение «Прямой линии» под названием «Москва Путину».

Как обратиться к Путину на Прямую линию? Подробнее

Где смотреть «Итоги года» с Владимиром Путиным?

Онлайн-трансляция пройдет на сайте аif.ru.

Прямую линию традиционно показывают в прямом эфире федеральные телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и телеканал «Мир», а также транслируют на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Дороги, пенсии и СВО: о чём спрашивали в прошлые годы

Наиболее востребованными у россиян в 2025 году оставались темы социальной сферы, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и вывоза мусора. Так, например, жители деревни Климовская в Шатуре просили построить асфальтированную дорогу к их населённому пункту.

Наряду с локальными бытовыми просьбами звучали социально-экономические вопросы, включая индексацию пенсий, динамику цен и проведение выборов. В числе прочих обращений в эфире владелец пекарни из Люберец пожаловался, что повышение налогов вынуждает нанимать бухгалтера, что увеличивает расходы, и предложил вместо этого повысить стоимость патента. Также были жалобы на рост цен на огурцы и помидоры.

Кроме того, в повестке эфира 19 декабря 2025 года центральное место заняли специальная военная операция и внешняя политика. Наиболее острые вопросы обычно касались военных действий и мирных переговоров. Журналисты и граждане спрашивали об обстановке на фронте, перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине, отношениях с США и странами Европы, а также о попытках изъятия замороженных российских активов.

Обсуждались также темпы роста ВВП и инфляции, уровень ключевой ставки, повышение утильсбора, мораторий на взыскание неустоек с застройщиков, а также меры поддержки многодетных семей и участников СВО. В числе прочего президенту задавали вопросы о распределении выпускников медицинских вузов, поддержке молодых ученых, реализации кадровой программы «Время героев» и безопасности национального мессенджера MAX.

В рамках эфира Путин ответил и на 25 личных вопросов: «Влюблены ли вы?», «Записываете ли вы голосовые сообщения в мессенджерах?», «Где в вашей кремлёвской квартире находится „уютное место“?» и другие.

Ожидается, что на предстоящем эфире «Итоги года», запланированном на 10 декабря 2026 года, в центре внимания вновь окажутся вопросы устойчивости экономики, импортозамещения и внешней политики в условиях санкционного давления.