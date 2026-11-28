Инцидент произошёл 27 ноября в провинции Болу на северо-западе Турции. Группа воспитанниц детского социального учреждения из соседней провинции Коджаэли отправилась в поездку, чтобы посмотреть национальный парк Едигеллер и природный парк Гёльджюк. На обратном пути транспорт отклонился от маршрута, а затем и вовсе исчез с радаров. О том, что произошло дальше, стало известно из рассказов водителя, показаний официальных лиц и хроники спасательной операции, в которой были задействованы сотни людей и десятки единиц техники.

Кто находился в салоне и откуда держали путь

В микроавтобусе ехали десять девочек в возрасте от 14 до 17 лет. Все они проживают воспитанница детского дома в Коджаэли. Сопровождали группу трое сотрудников. Поездка была рассчитана на один день и включала посещение двух природных парков, после чего группа должна была вернуться в Коджаэли.

Хроника исчезновения

Связь с микроавтобусом прервалась на обратном пути. По данным турецкого агентства IHA, сигнал пропал около 15:00 по местному времени; в более поздних сообщениях называлось время 16:30. Последняя GPS-отметка транспортного средства была зафиксирована в районе смотровой площадки Капанкая в Едигеллере. Как позже уточнила министр семьи и социального обслуживания Махинур Оздемир Гёкташ, на обратном пути машина отклонилась от запланированного маршрута.

Около 19:10 жандармерия Коджаэли уведомила о происшествии управление по чрезвычайным ситуациям в Болу (AFAD). С этого момента в провинции Болу был развёрнут координационный центр, и началась полноценная спасательная операция.

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Что происходило в застрявшем микроавтобусе

Позже выяснилось, что водитель, Назиф Эге, решил срезать путь по незнакомой лесной дороге, чтобы быстрее добраться до района Йыгылджа и выехать в сторону Дюздже. Он не пользовался навигатором, ориентируясь по указателям. В результате микроавтобус съехал в болотистый грунт и намертво застрял в грязи. Пассажиры пытались толкать машину, но безуспешно. Чтобы не разряжать аккумулятор, они не включали все осветительные приборы сразу, поддерживали в салоне тепло и постоянно успокаивали детей. Взрослые и дети не сомневались, что их ищут.

Как искали: 204 человека, беспилотники и мобильные вышки

Поиски шли на большой территории — среди лесов и гор. В операции участвовали жандармерия, спасатели AFAD, медицинские бригады, команда UMKE и подразделения из соседних провинций. Всего были задействованы 55 команд и 204 человека, а также беспилотники, включая Bayraktar Akıncı.

Главная трудность была в том, что в горах не ловила сотовая связь. Когда выяснилось, что сигнал пропал, на помощь пришли операторы связи. По распоряжению Министерства транспорта и инфраструктуры в район отправили 11 мобильных базовых станций, после чего спасатели смогли связаться с группой по телефону. Позже водитель и сопровождающие рассказали, что телефоны были только у взрослых, у детей их не было. Поиски также затрудняли темнота, лёд на дорогах и сильный холод.

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Где нашли микроавтобус и чем всё закончилось

Машину обнаружили примерно в двух километрах от того места, где сосредоточились поиски. Все 13 человек — десять девочек и трое взрослых — были доставлены в координационный центр, а затем в командование жандармерии в Болу. После первичного медицинского осмотра группу отправили обратно в Коджаэли. Врачи оценили состояние всех спасённых как хорошее. Водитель микроавтобуса позже дал показания следствию.

Источники:

https://f.aa.com.tr/

https://www.iha.com.tr/

https://www.bbc.com/