В Турции пропала связь с автомобилем, в котором находились 10 девочек в возрасте от 14 до 17 лет и 3 сопровождающих. Они участвовали в однодневной экскурсии в провинции Болу. Об этом проинформировало Министерство семьи и социального обслуживания Турции.

Экскурсия проходила в Едигеллере и природном парке Гельджюк. Девочки проживали в детском соцучреждении министерства в Коджаэли. Связь с транспортным средством прервалась на обратном пути. После этого соответствующие ведомства были уведомлены, а в район происшествия направили поисково‑спасательные группы.

Последний сигнал GPS зафиксировали в районе смотровой площадки Капанкая в Едигеллере. К поисковым работам привлечены сотрудники жандармерии, специалисты Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) и медицинские бригады.

Ранее сообщалось, что россиянка сорвалась с шестиметровой высоты у водопада в Турции.