Смерть Анатолия Кашпировского 3 октября 2026 года запустила механизм, который вряд ли мог предвидеть даже сам знаменитый телепсихотерапевт: вместо тихого прощания — публичный конфликт наследников, взаимные упрёки и сомнения в самом факте захоронения.

Сын «главного мага СССР» Сергей, он же Сергио Монтана, заявил СМИ, что не верит в то, что его отца действительно предали земле. Доказательств, по словам наследника, ему никто не предоставил.

Запрет на съёмку вызвал скандал

Сергей попросил у третьей супруги психотерапевта Гулизар Чалбашовой фото- или видеоматериалы с похорон, чтобы иметь возможность проститься с родителем.

Женщина ответила отказом, сославшись на некий запрет съёмки, но не уточнила, кто именно и почему ввёл такое ограничение. Этот ответ, по сути, и стал отправной точкой для сомнений Монтаны.

Параллельно Сергей борется за наследство Кашпировского. Камнем преткновения стала недвижимость, расположенная в США и Крыму. По утверждению сына, Чалбашова признала прежнее завещание недействительным и заявила о переходе всего имущества к ней.

Анатолий Кашпировский и Гулизар Чалбашова. Фото: соцсети

Племянник рассказал, что случилось на похоронах

Психотерапевт Юрий Мамаев, племянник Кашпировского, в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл подробности погребения знаменитого родственника на Центральном винницком некрополе.

По его словам, организацией траурной церемонии занимались дальние родственники, проживающие в Виннице, а само прощание прошло максимально скромно и быстро.

«Вся церемония похорон дяди от силы заняла не более получаса, — сообщил Мамаев. — На похоронах присутствовало пять-шесть человек. Не больше. В основном старики. Оперативно погребением занималось городское, муниципальное похоронное агентство».

Собеседник издания также прокомментировал обвинения, прозвучавшие в адрес вдовы Кашпировского со стороны Монтаны.

«У гражданина США была возможность приехать на похороны в Москву в течение пяти дней, что прошли между смертью и прощанием, и уж тем более прибыть в Винницу, приняв участие в погребении родителя, которое состоялось аж через 13 дней после его смерти, — отметил Мамаев. — Однако Монтана ни на Троекуровском кладбище, ни на Центральном винницком некрополе замечен не был».

Сын Анатолия Кашпировскго Алексей Фуштей. Фото: сщцсети

Он также обратил внимание, что Монтана усомнился в захоронении отца в Виннице даже после долгого общения с проживающим в Киеве Алексеем Фуштеем, который называет себя внебрачным сыном Кашпировского.

«Фуштей был в Виннице, приезжал на кладбище и видел новое захоронение в 2,5 метрах от могилы родителей дяди и его дочери Леночки... Каким образом Монтана намерен прощаться с отцом спустя два месяца после его смерти при помощи фото, остаётся непонятным», — подытожил Мамаев.

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Болезнь, о которой долго молчали

Специалист в области психотерапии и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве на 88-м году жизни. По словам Мамаева, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком желудка четвёртой стадии с метастазами в печень, лёгкие и мозг. Болезнь диагностировали около полутора лет назад, но официальные представители долгое время это опровергали.

Кашпировского похоронили на его родине — в Виннице, рядом с могилами его родителей, Михаила и Ядвиги, а также дочери Елены. Место погребения семья изначально решила не разглашать.

ДНК-тест, независимая экспертиза и калифорнийский дом

13 октября Сергей (в США он известен как Сергио Монтана) и Алексей Фуштей, который называет себя внебрачным сыном психотерапевта, публично — в том числе через СМИ — потребовали от вдовы Гулизар Чалбашовой раскрыть обстоятельства смерти отца. Они также настаивали на независимой экспертизе и ДНК-тесте.

Ключевым предметом спора стал калифорнийский дом Кашпировского стоимостью около 340 тыс. долларов. Изначально недвижимость была оформлена на дочь психотерапевта Елену, но после её гибели в 2018 году вернулась к отцу. Сергей (Сергио Монтана) живёт в этом доме с семьёй с 2014 года. При этом семья провела перепланировку участка без согласования и накопила штрафы примерно на 1000 долларов; оплачивать их пришлось Кашпировскому как формальному собственнику. Сейчас в доме живут 51-летний Сергио и его 28-летний сын Шон. После завершения процедуры вступления в наследство дом должен окончательно перейти Сергио Монтане. На похороны отца он не приехал; позже объяснил, что не смог этого сделать из-за логистических сложностей, а не потому, что отказался.

Анатолий Кашпировский и Сергио Монтана. Фото: соцсети

Квартира в Митино и обещание «наслать импотенцию»

Основным и, по сути, единственным официально известным объектом недвижимости в России остаётся двухкомнатная квартира площадью 55,9 кв. м на Минской улице в московском районе Митино. Это жильё Кашпировский получил ещё в 1993 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР. Когда через два года он покинул депутатский пост, то отказался освобождать квартиру, заявив, что это его единственное жильё. По свидетельствам, когда к нему пришли с требованием о выселении, он пообещал «наслать импотенцию» на всех причастных.

Однако, по данным источников, незадолго до смерти Кашпировский приватизировал квартиру и, вероятно, переписал её на свою третью супругу Гулизар Чалбашову. Стоимость аналогичных квартир в этом районе оценивается от 20 до 30 миллионов рублей. Если квартира действительно подарена жене, наследникам делить здесь нечего.

Украинские активы и воля покойного

Кашпировский владел рядом элитных объектов недвижимости на Украине, рассказал ранее племянник психотерапевта Юрий Мамаев. Речь о нескольких объектах в центре Киева, включая жильё на Крещатике, и двух или трёх квартирах в Виннице и Винницкой области. Мамаев подчеркнул, что Кашпировский активно поддерживал Россию и был готов к тому, что украинские власти могут начать процедуру экспроприации его недвижимости.

По словам племянника, воля покойного заключалась в том, чтобы часть праха доставили в Винницу и захоронили рядом с матерью — но только после успешного для России завершения специальной операции.

Внебрачный сын и посмертный тест на отцовство

Отдельная линия — история Алексея Фуштея из украинского Борисполя, который в 2020 году заявил, что является внебрачным сыном Кашпировского. 27-летний мужчина подал иск в суд с требованием обязать психотерапевта пройти ДНК-тест, но суд отказал в принуждении к экспертизе. Официально Кашпировский никогда не признавал Алексея своим сыном.

Тем не менее Алексей утверждает, что в последние годы они общались как семья — созванивались по два часа, отец давал наставления и поздравлял с днём рождения.

Сейчас Фуштей надеется на посмертный ДНК-тест, чтобы официально подтвердить родство, и говорит, что поддерживает связь с вдовой Гулизар — возможно, она поможет с материалами для экспертизы.

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Кто на что претендует

Согласно российскому законодательству, наследниками первой очереди являются супруга, дети и родители. На момент смерти у Кашпировского остались вдова Гулизар Чалбашова — третья супруга, младше психотерапевта на 33 года, дочь Эллину — родилась в 2025 году, когда Кашпировскому было 86 лет, сын Сергей (Сергио Монтана) — от первого брака, живёт в США, занимался профессиональным боксом. А также внуки Инга и Шон — дети погибшей в 2018 году старшей дочери Елены.

Как ранее пояснил aif.ru юрист Иван Соловьев, если нет других родственников и внебрачных детей, наследство будет делиться на две части:

«Наследство Кашпировского, если нет других родственников, внебрачных детей, будет делиться на две части: одна — детям от первого брака, вторая — жене и дочери. Это по законам РФ. Если у Кашпировского осталось имущество в США, то там будет раздел наследства по американским законам», — пояснил юрист.

Кашпировский говорил: «Я остался гол как сокол»

При этом сам Кашпировский незадолго до смерти признавался, что практически лишился состояния, заработанного на пике популярности. Ещё в 2024 году он говорил в интервью СМИ, что после переезда в США растратил значительную часть накоплений.

По его словам, он любил делать дорогие подарки, помогал близким и переписывал на детей имущество. Кашпировский подарил четырёхкомнатную квартиру матери шестерых детей Валентине Пугаченко в Кишинёве. В этой квартире у семьи появилось ещё трое детей. Однако из-за проблем в 2013 году подарок Кашпировского пришлось продать за 51 тысячу долларов.

Позднее психотерапевт продолжал раздавать имущество и деньги родственникам, а в итоге, как говорил сам, практически ничего не сохранил для себя.

«Я остался гол как сокол», — отмечал Кашпировский.

Прямой личной недвижимости на момент смерти за ним не числилось. Главным предметом наследования могут стать также сбережения на банковских счетах и авторские права на методики.