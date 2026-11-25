Смерть Анатолия Кашпировского обернулась громким семейным скандалом.

Спор о наследстве между его сыном Сергио Монтаной, живущим в США, и вдовой Гулизар Чалбашовой вышел на новый уровень. Сын целителя обратился в суд Калифорнии, чтобы отстоять дом, который отец, по его словам, завещал ему в 2021 году. Вдова, в свою очередь, заявила, что прежнее завещание недействительно и всё имущество переходит ей. Кто победит, выяснял aif.ru.

Экстрасенс Анатолий Михайлович Кашпировский во время проведения психотерапевтического сеанса в Киеве, 1989 год. Фото: РИА Новости/ Игорь Костин

Cын вправе оспорить, но нужны основания

Юрист Александр Бенхин в разговоре с aif.ru объяснил юридическую рамку спора. По его словам, Сергио Монтана — наследник по закону, а значит, его права затрагиваются завещанием, и он вправе подать иск.

«Оспорить завещание может не только тот, кто был на содержании. Родной сын — это наследник по закону, а значит человек, чьи права завещание затрагивает, и иск он подать вправе», — отметил юрист.

Бенхин уточнил, что зависимость от отца нужна только для обязательной доли, которой у взрослого трудоспособного сына нет. Однако, юрист подчеркнул: «Просто сказать „меня обделили“ мало». Нужны основания, что отец в момент подписания не понимал, что делает, что на него давили или что его обманули, а подпись подделана или нарушена форма.

Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский проводит сеанс гипноза, 2005 год. Фото: РИА Новости/ Замир Усманов

«Всё это доказывается экспертизами, свидетелями, медицинскими документами. По тому, что рассказывает Сергио, у него на руках завещание 2021 года в его пользу. Тогда он не столько оспаривает, сколько защищает его от слов вдовы, что оно якобы больше не действует. Чтобы его отменить, нужно более позднее завещание, оформленное по правилам», — пояснил Бенхин.

Что делит семья?

Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана оспаривает права вдовы Гулизар Чалбашовой на недвижимость. Фото: соцсети

Помимо калифорнийского дома в Ла-Кинте, оценённого примерно в 340 тысяч долларов, есть ещё недвижимость в Крыму. Сергио Монтана сообщал, что обнаружил документ, вызывающий у него серьёзные вопросы, доверенность от его имени, якобы выданную в Нью-Йорке 12 июня 2025 года. Согласно ей, он будто бы уполномочил представителя подарить его квартиру в Алуште отцу, а впоследствии жильё оказалось оформлено на Гулизар.

В 2014 году Кашпировский официально развелся со второй супругой и женился на Чалбашовой. Фото: соцсети

Сын Кашпировского также заявил, что после смерти его матери в Киеве вдова приезжала туда и, по его данным, забрала деньги из сейфа и ювелирные украшения. Но самый болезненный вопрос — даже не имущество, Сергио признался, что не знает, был ли отец кремирован и действительно ли в месте захоронения находится его прах или тело. По его словам, он просил вдову отца прислать фото или видео с похорон, чтобы попрощаться с отцом, но получил ответ, что съёмка была запрещена, и без объяснения, кем и почему. При этом, по данным СМИ, Кашпировский при жизни просил именно о кремации, однако семья в итоге провела традиционное захоронение.

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Вдова Гулизар Чалбашова. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Семейная тайна

Звёздный адвокат Сергей Жорин, несколько лет представлявший интересы Анатолия Кашпировского, в разговоре с aif.ru подтвердил: дети действительно имеют право знать обстоятельства смерти отца. По словам адвоката, статьи 13 и 22 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» позволяют близким родственникам получать медицинскую документацию умершего, если он при жизни не запретил раскрывать эти сведения. Однако, как подчеркнул Жорин, «право получить информацию не означает права требовать её публичного обнародования».

Кашпировский был человеком своего времени. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«На мой взгляд, превращать подобные вопросы в предмет публичного разбирательства не совсем правильно с моральной точки зрения, прежде всего, из уважения к памяти самого Анатолия Михайловича», — сообщил адвокат.

Жорин также рассказал, что долгие годы общался с Кашпировским, и тот неоднократно говорил о супруге Гулизар, как она помогает и поддерживает его. А вот о сыновьях, по словам адвоката, целитель практически ничего не рассказывал.