Погибшие в Чили супруги Андрей и Марина Цыпины владели обширной замкнутой на себя империей по производству и продаже кормов для животных, куда входили и собственные склады, и даже компания по разработке программного обеспечения. По данным ЕГРЮЛ, общий годовой объем её выручки — 38 млрд рублей в год.

Роковое путешествие

В понедельник, 23 ноября, стало известно, что владельцы серии зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автокатастрофе в Чили. По сообщениям чилийских и российских СМИ, супруги отправились в путешествие по Южной Америке, чтобы отпраздновать 67-летие Марины Вениаминовны.

21 ноября супруги ехали из аэропорта Кабо Негро вглубь страны на арендованном микроавтобусе. Но на 170-м километре трассы случилась авария — с ними совершил лобовое столкновение встречный грузовик. Цыпины погибли мгновенно. Сейчас чилийские власти проводят следствие — решают, кто из двух водителей транспортных средств виновен в смертельном ДТП. Поэтому тела россиян пока что не отдают родным.

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Семейный бизнес

Андрей и Марина Цыпины владели огромной империей по производству и торговле товарами для животных. Свой бизнес они организовали в 1992 году — тогда это был маленький зоомагазинчик в подмосковном Жуковском. За прошедшие с тех пор годы бизнес разросся до федеральных масштабов— это более 600 магазинов по всей России.

Основным бенефициаром империи был Андрей Цыпин. Он числился учредителем 13 компаний, среди которых — заводы по производству товаров для животных, логистические и складские компании и даже компания по разработке собственного программного обеспечения.

В большинстве этих юрлиц компаньоном и совладельцем Андрея Львовича была его супруга Марина Вениаминовна. Но также у нее был и собственный бизнес, например, аудиторская компания и компания по продаже цветов и семян.

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Единственный наследник

По данным ЕГРЮЛ, общая выручка предприятий Цыпиных за прошлый год составила более 38 миллиардов рублей. Неизвестно, оставили ли супруги завещание, но если наследование произойдет по закону, то основным наследником всего этого бизнеса станет сын — Дмитрий Андреевич Цыпин.

Молодой человек окончил с серебряной медалью школу № 3 с углублённым изучением английского языка в Жуковском, получил юридическое образование, прошёл школу международного консалтинга, но в итоге выбрал семейный бизнес — стал совладельцем отцовского завода по производству кормов для животных. У него трое детей — три дочери и сын.