В автокатастрофе, которая произошла в Чили, погибли основатели российской сети зоомагазинов «Четыре лапы», сообщает La Prensa Austral.

По данным издания, россияне находились в туристическом микроавтобусе, за рулем которого был 62-летний мужчина. Сообщается, что пассажиры видели признаки усталости у водителя и его сонливость, но поездка продолжалась, несмотря на то, что машина периодически виляла по дороге. В какой-то момент микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате основатели сети магазинов получили серьезные травмы и погибли на месте еще до приезда скорой помощи.

Позже выяснилось, что водитель грузового автомобиля находился под воздействием запрещенных веществ. Правоохранители продолжают расследование трагедии.

Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» основана в 1998 году. К 2025 году в нее входило около 600 торговых точек, и она является одной из крупнейших в России в своей отрасли.