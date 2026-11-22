На 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в регионе Магальянес произошла смертельная авария с участием туристического микроавтобуса и грузового автомобиля. Микроавтобус компании Feel Patagonia следовал из Пунта-Аренаса в сторону Пуэрто-Наталеса, когда столкнулся с грузовиком, двигавшимся навстречу. В результате ДТП погибли два российских туриста, ещё пять человек пострадали.

Что именно произошло на трассе?

По предварительным данным, туристический микроавтобус, перевозивший российских путешественников, направлялся на север из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес. Навстречу ему двигался грузовой автомобиль с аргентинскими регистрационными номерами. Столкновение было лобовым, и удар был такой силы, что два пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия ещё до прибытия экстренных служб.

Кто стал жертвами и пострадавшими?

Погибшими оказались взрослые мужчина и женщина, оба имели российское гражданство. Помимо них, травмы получили ещё пять человек: четверо находившихся в микроавтобусе (двое российских туристов, водитель и его сопровождающий/гид), а также водитель грузовика. По информации чилийских СМИ, все пострадавшие были доставлены в Пуэрто-Наталес, и их жизням ничто не угрожает.

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Что могло стать причиной столкновения?

На данный момент это ключевой вопрос, на который ещё предстоит ответить следствию. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий, но официальные выводы делать рано. По одной из предварительных версий, озвученных в СМИ, грузовик с аргентинскими номерами мог внезапно выехать на встречную полосу, что и привело к лобовому удару. Однако точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются в ходе расследования.

Какие действия предпринимают власти?

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники карабинеров (полиции) из Ретен-де-Морро-Чико. Они оцепили зону аварии и взяли на себя регулирование дорожного движения. По поручению прокуратуры к расследованию подключились специалисты Отдела расследования дорожно-транспортных происшествий (SIAT). Их задача — провести необходимые экспертизы и точно восстановить картину произошедшего. Движение на этом участке трассы было временно остановлено.

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Что известно о туристической компании?

Микроавтобус принадлежал туристической компании Feel Patagonia, которая организует туры в этом регионе. Это происшествие стало серьёзным ударом для местного туристического бизнеса, учитывая, что маршрут между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом является популярным среди путешественников, желающих увидеть дикую природу Патагонии.

Источники:

https://www.biobiochile.cl/