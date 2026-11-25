Победительницей юбилейного, 75-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико. Финал прошёл в столице острова Сан-Хуане на арене Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, за титул боролись 116 участниц.

Кратко о главном

Победительница : Дженнифер Баррето (Пуэрто-Рико) — шестая корона острова за всю историю конкурса и первая с 2006 года.

: Дженнифер Баррето (Пуэрто-Рико) — шестая корона острова за всю историю конкурса и первая с 2006 года. Рекорд : впервые титул достался замужней женщине и матери — ограничения на участие таких конкурсанток сняли только в 2023-м.

: впервые титул достался замужней женщине и матери — ограничения на участие таких конкурсанток сняли только в 2023-м. Пьедестал : Мелисса Нуньес (Доминиканская Республика) — первая вице-мисс, Клара Вегас (Венесуэла) — вторая; в топ-5 также Беа Миллан-Виндорски (Филиппины) и Джорджия Уоддингтон (Новая Зеландия).

: (Доминиканская Республика) — первая вице-мисс, (Венесуэла) — вторая; в топ-5 также (Филиппины) и (Новая Зеландия). Россия: Александра Сташкевич из Тюмени дошла до полуфинала, но в итоговую тридцатку не пробилась и в финале не выступала.

из Тюмени дошла до полуфинала, но в итоговую тридцатку не пробилась и в финале не выступала. Осложнения : шесть стран Юго-Восточной Азии не пустили на конкурс из-за конфликта совладельцев организации, часть африканских участниц осталась без виз США.

: шесть стран Юго-Восточной Азии не пустили на конкурс из-за конфликта совладельцев организации, часть африканских участниц осталась без виз США. Следующий конкурс: следующий смотр пройдёт в Коста-Рике в 2027 году — страна примет его впервые.

Александра Сташкевич. Фото: соцсети

Что известно о Дженнифер Баррето

Баррето пришла в конкурс красоты не по модельной, а по социальной траектории. За её плечами — бакалавриат по исследовательской психологии и две магистерские степени: по клинической социальной работе и по психологии. С 2021 года она трудилась на техасской военной базе Форт-Кавасос, где помогала семьям военнослужащих, столкнувшимся с домашним насилием и жестоким обращением с детьми.

Дома её ждут муж Жан Карлос Баррето и семилетняя дочь Пенелопа. Сама победительница рассказывала, что толчком к профессии стал тяжёлый послеродовой период: именно тогда она осознала, насколько важна психологическая поддержка.

Дженнифер Баррето. Фото: соцсети

К конкурсу девушка готовилась примерно год и, по собственному признанию, избавилась почти от 32 килограммов. Опыта в бьюти-соревнованиях у неё не было: на подиум она впервые вышла в феврале 2026-го, а национальный титул «Мисс Вселенная Пуэрто-Рико» взяла в июне.

На дефиле национальных костюмов Баррето выбрала образ мимозы стыдливой — растения, которое сжимает листья от прикосновения, а потом снова раскрывается. Для пуэрториканки это метафора выносливости острова, пережившего ураганы, землетрясения, пандемию, засуху и отключения электричества.

Финальный вопрос касался того, какую человеческую ценность стоит сберечь в эпоху искусственного интеллекта. Баррето ответила призывом пользоваться технологиями осознанно и не терять себя.

Дженнифер Баррето. Фото: соцсети

Россия: образ Золотой рыбки

России представляла 21-летняя Александра Сташкевич — студентка факультета журналистики Тюменского госуниверситета, семикратная чемпионка страны по чир-спорту и кандидат в мастера спорта. В 2023 году она входила в десятку финалисток «Мисс Россия».

На конкурсе костюмов россиянка предстала в образе Золотой рыбки по мотивам пушкинской сказки: бирюзово-золотой наряд с чешуёй и короной, созданный дизайнером Арзубеком Вонамой из Vonama Couture за 15 дней. Выход сорвал овации зала.

Тем не менее в топ-30 полуфиналисток Сташкевич не вошла. Для России это второй год подряд без места в финале — в 2025-м Анастасия Венза также остановилась на полуфинале.

На конкурс россиянка отправилась без титула «Мисс Россия». Даты международного смотра наложились на подготовку национального конкурса, поэтому оргкомитет отобрал участницу из финалисток прошлых лет в закрытом режиме.

Юбилей на фоне кризиса

Праздничный смотр омрачил управленческий раскол: организация «Мисс Вселенная» поделена между тайской JKN и мексиканским предпринимателем Раулем Рочей Канту. Спор о правах на национальные франшизы обернулся тем, что на конкурс не попали участницы из Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Малайзии и Сингапура.

Отдельно ударили визовые ограничения США — Пуэрто-Рико находится под американской юрисдикцией. Без виз остались конкурсантки из Непала, Анголы, Замбии, Зимбабве, Республики Конго и Южного Судана.

Дженнифер Баррето. Фото: Public Domain/ Municipio de San Sebastián

Состав жюри из девяти человек обнародовали лишь за сутки до финала. Годом ранее двое судей покинули коллегию, а один из них публично заявил, что полуфиналисток отбирали втайне от арбитров.

К юбилею изготовили новую корону The Radiance of an Eternal Legacy («Сияние вечного наследия»): 18-каратное белое золото и 3150 бриллиантов круглой огранки. Над дизайном работали ювелир Джордж Виттельс и парижский дом Maison d’Or.

Дженнифер Баррето. Фото: соцсети

Частые вопросы и ответы

Кто стал «Мисс Вселенная — 2026»?

Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико. Остров получил шестую корону в истории и первую с 2006 года.

Чем её победа уникальна?

Баррето — первая замужняя женщина и первая мать с титулом «Мисс Вселенная». Запрет на участие таких конкурсанток действовал до 2023 года.

Как выступила представительница России?

Александра Сташкевич из Тюмени дошла до полуфинала, но не попала в топ-30. На конкурсе костюмов она вышла в образе Золотой рыбки.

Клара Вегас. Фото: соцсети

Кто занял второе и третье места?

Дженнифер Баррето (Доминиканская Республика) стала первой вице-мисс, Клара Вегас (Венесуэла) — второй.

Почему на конкурсе не было ряда стран?

Шесть государств Юго-Восточной Азии не допустили из-за спора совладельцев организации, а нескольким африканским участницам не выдали визы США.

Где пройдёт следующий конкурс?

В Коста-Рике в 2027 году — страна примет «Мисс Вселенная» впервые.