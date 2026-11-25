Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто-Рико.

Корону новой обладательнице титула передала победительница конкурса 2025 года Фатима Бош. Первой вице-мисс объявили участницу из Доминиканской Республики, а второй вице-мисс стала представительница Венесуэлы.

По данным из открытых источников, у победительницы два высших образования. До участия в конкурсах красоты Дженнифер работала педагогом и кризисным консультантом в Министерстве обороны США.

В этом году за звание самой красивой девушки мира боролись конкурсантки из 115 стран. Россию представляла 21-летняя Александра Сташкевич. Ей удалось пройти в полуфинал международного конкурса.