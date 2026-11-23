Естественную красоту и умение держаться на публике стилист и имиджмейкер Анвар Очилов назвал сильными сторонами российской участницы «Мисс Вселенная — 2026» Александры Сташкевич в комментарии KP.RU.

По мнению эксперта, у конкурсантки есть индивидуальность и характер. Он также выделил один из её вечерних образов.

«Очень красивый выход был у Сташкевич в вечернем платье оттенка шампань, с ручной вышивкой», — отметил Очилов.

Россию на конкурсе в Пуэрто-Рико представляет 22-летняя студентка факультета журналистики Тюменского государственного университета. Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту и кандидат в мастера спорта. У неё есть опыт журналистской работы и публичных выступлений.

Из 116 участниц в полуфинал прошли 40, включая россиянку. Имя победительницы станет известно в ночь с 24 на 25 ноября.