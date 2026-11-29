В Пензенской области в ночь на 29 ноября отразили атаку беспилотника. В Пензенском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы аппарат упал на жилой дом. Подробнее о ситуации в Пензе в материале aif.ru.

Беспилотник упал на жилой дом

По словам главы области Олега Мельниченко, средства радиоэлектронной борьбы подавили работу украинского беспилотника, однако при падении он врезался в жилое здание.

«Сегодня ночью на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА. При падении беспилотник врезался в жилой дом. Пострадала женщина. К счастью, ранение оказалось легким и госпитализация не потребовалась», — написал Мельниченко.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. После инцидента также была нарушена подача ресурсов, однако энергетики и специалисты газовой службы уже восстановили снабжение.

Помимо этого, минувшей ночью над территорией Кузнецкого района силами мобильных огневых групп также был сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

В регионе ввели ограничения

В ночь с 28 на 29 ноября в Пензенской области вновь объявили режим беспилотной опасности. Губернатор предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Кроме того, Росавиация приостановила прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы. Ограничения вводились на фоне угрозы атак беспилотников.

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Ранее в области объявляли ракетную опасность

Режим «Ракетная опасность» действовал в Пензенской области и 26 ноября. Его объявили в 02:16. Примерно за два часа до этого в регионе ввели режим беспилотной опасности. На фоне угрозы наблюдались перебои в работе мобильного интернета.

По информации канала «Говорит Росавиация», в Пензенской области объявили план «Ковер». В аэропорту Пензы временно ограничивали прием и отправку самолетов.

В ночь на 29 ноября средства ПВО сбили более 1000 БПЛА

За ночь 29 ноября силы противовоздушной обороны сбили 1017 беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись два десятка регионов.

По данным Минобороны, дроны были перехвачены и уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, а также в Московском регионе, Республике Татарстан и Республике Крым.