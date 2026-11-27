Российские военные используют обученных дельфинов для борьбы с подводными диверсантами, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Напомним, ранее стало известно о проведении экспериментов с вживлением чипов в птиц для их использования в качестве разведывательных средств. В частности, речь идет об аэрофотосъемке с помощью голубей с биосовместимыми электродами.

Уточняется, что зафиксированный рекорд продолжительности полета - 10 часов при максимальном удалении в 100 км. По информации производителей, нейроинтерфейс позволяет «загрузить» в голубя полетное задание.

В качестве положительных аспектов этой идеи называют, в частности, возможность обходить средства РЭБ. Джерелиевский выразил сомнения относительно подобных технологий, однако рассказал, что российские военные используют в зоне боевых действий собак и дельфинов.

«Дельфинов используют для охраны морских объектов. Их специально обучают для борьбы с боевыми пловцами, подводными диверсантами. Такие технологии есть, у нас такие подразделения имеются, по крайней мере были. Также, если не ошибаюсь, у американцев похожие подразделения есть», - пояснил эксперт.

Ранее военкоры сообщали, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами не только в Севастополе, но и по всему Чёрному морю.

Кроме того, обозреватель 19FortyFive Блейк Стилуэлл заявлял, что российские боевые дельфины могут быть опасны, «даже когда спят». Среди главных плюсов такого союза называли, в частности, способность дельфинов быстро плавать.

Ранее стало известно, как биодроны атакуют ВСУ.