На Солнце завершился самый продолжительный с конца 2021 года перерыв во вспышечной активности, длившийся более семи суток. Вечером 27 ноября и утром 28 ноября приборы вновь зафиксировали серию слабых вспышек класса C. По оценкам астрофизиков, нынешнее оживление звезды продлится всего пару дней, после чего активность снова опустится к нулю.

Семь суток тишины и возобновление вспышек

Период полного отсутствия регистрируемых вспышек начался в середине дня в пятницу, 20 ноября, и продолжался около 171 часа. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и ИСЗФ СО РАН, эта пауза стала самой долгой за последние пять лет. В предыдущий раз более длительное затишье наблюдалось лишь на излёте прошлого солнечного минимума — с 13 ноября по 4 декабря 2021 года, когда вспышек уровня C и выше не было на протяжении 500 часов.

Молчание светила прервалось в пятницу, 27 ноября, в 17:13 мск, когда рентгеновское излучение Солнца пересекло порог обычных вспышек и достигло балла C1. Учёные ИКИ РАН охарактеризовали такой уровень как объективно очень низкий, отметив, что в обычной обстановке на него никто бы не обратил внимания, если бы ему не предшествовали семь суток тишины.

Как поясняют в ИКИ РАН, возобновление взрывов связано с выходом из-за левого края солнечного диска двух новых групп пятен, получивших номера 4583 и 4584 (первая вспышка произошла в области 4584). К утру субботы, 28 ноября, приборы зарегистрировали уже четыре вспышки категории C 5.

Непрерывный генератор вспышек. Учёные удивлены происходящим на Солнце Подробнее

Почему возникают затяжные перерывы: ускоренный спад цикла

Главной причиной возвращения многодневных провалов учёные называют быстрое ослабление текущего 25-го солнечного цикла после прохождения пика летом 2024 года и резкое сокращение числа солнечных пятен — областей с сильными магнитными полями, где и зарождаются вспышки.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в комментарии РИА Новости 28 ноября сообщил, что индекс числа солнечных пятен с начала 2026 года сократился вдвое, а по сравнению с максимумом цикла летом 2024 года упал более чем в четыре раза.

По данным лаборатории ИКИ РАН, в октябре 2026 года интегральный индекс пятен опустился до 45,7 — самого низкого значения с ноября 2021 года (для сравнения: в середине 2024 года он превышал 200).

Ещё накануне затишья, 20 ноября, специалисты сравнивали неравномерное затухание звезды с «аритмией», когда короткие всплески резко сменяются обвалом рентгеновского потока ниже порога C-класса из-за распада пятен и исчерпания взрывной энергии 7.

По оценке исследователей, возвращение недельных пауз свидетельствует о том, что солнечная активность снижается заметно быстрее расчётного графика, и очередной солнечный минимум, изначально ожидавшийся в 2030 году, может наступить значительно раньше.

Прогноз по силе и длительности вспышек

Специалисты сходятся во мнении, что начавшаяся серия взрывов останется слабой и короткой:

Прогноз на ближайшие дни. Учёные ИКИ РАН назвали текущую вспышечную активность «слабой, но устойчивой», подчеркнув, что резервов для её роста не просматривается. Новые группы пятен невелики и обладают незначительными запасами энергии: поддерживать нынешний невысокий уровень вспышек класса C Солнце сможет около двух дней, однако уже к понедельнику, 30 ноября, энергия активных центров будет исчерпана, и активность вновь «уйдёт в ноль».

Прогноз до конца 2026 года. Как ранее отмечал для РИА Новости Сергей Богачёв, мощные вспышки высшего класса X на Солнце не наблюдались с июля и до конца года остаются маловероятными: последние месяцы всплески формируют максимум средние события, поэтому год с высокой вероятностью завершится спокойно. По геомагнитному прогнозу Богачёва, отсутствие внезапных серий крупных вспышек до конца декабря ожидается лишь одна слабая магнитная буря уровня G1 — ориентировочно 24 декабря.

Нажмите для увеличения Фото: АиФ

Почему солнечные вспышки сложно прогнозировать

Несмотря на очевидный тренд к минимуму, астрофизики оговариваются, что гарантировать длительное спокойствие Солнца на несколько недель вперёд невозможно:

Как объяснил Богачёв, «солнечная активность на промежутках в несколько недель прогнозируется довольно плохо», поскольку процессы на самой звезде меняются гораздо быстрее этого горизонта. В качестве наглядного примера учёный привёл весну 2024 года: 7 мая одна из крупнейших групп пятен XXI века вызвала серию мощных вспышек и сильнейшую за 20 лет магнитную бурю на Земле, хотя всего за месяц до этого — на предыдущем обороте Солнца — на этом участке диска не было никаких признаков формирования гигантского активного центра.

В другом комментарии РИА Новости Богачёв напоминал и о прецеденте сентября 2017 года, когда на фоне трёхлетнего плавного спада цикла к минимуму на Солнце внезапно произошла крупнейшая серия вспышек десятилетия, резюмировав, что в целом на звезде «может быть что угодно».

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и сам Сергей Богачёв также указывали на фундаментальную неопределённость физики пятен: эволюция каждого активного центра определяется «цепью случайностей», способной как стабилизировать магнитную конфигурацию до ухода пятна на обратную сторону светила, так и в любую секунду запустить взрывное высвобождение накопленной энергии, а надёжные предвестники экстремальных вспышек науке пока неизвестны.

Как устроено Солнце? Инфографика Подробнее

Геомагнитная обстановка и влияние на человека

Сами по себе слабые вспышки класса C, происходящие сейчас на левом краю солнечного диска, не несут геомагнитных последствий для Земли. По данным ИКИ РАН, в выходные 28–29 ноября наша планета находится под умеренным воздействием потока солнечного ветра из экваториальной корональной дыры среднего размера, однако геомагнитные индексы должны удержаться в спокойной «зелёной» зоне: вероятность магнитных бурь оценивается в 26% в субботу (28 ноября), 7% в воскресенье (29 ноября) и 3% в понедельник (30 ноября).

Сергей Богачёв в одном из интервью отмечал, что физика видит потенциальный механизм воздействия переменных магнитных полей на организм — через слабые вихревые токи, способные влиять прежде всего на кровеносную систему, — однако проверить это напрямую крайне сложно («к человеку амперметр не подключишь»). Учёный предостерёг от попыток объяснять любое недомогание космической погодой и тем более заниматься из-за прогнозов самолечением.