Пятилетний максимум продолжительности паузы между солнечными вспышками зафиксирован. Данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, опубликовавшая их в своём Telegram-канале.

Как уточняют специалисты, затишье во вспышечной деятельности стартовало в середине дня 20 ноября. Лишь 28 ноября было зарегистрировано событие класса С1.6 — это отвечает слабому уровню активности светила.

В сообщении отмечается, что пауза в активности Солнца продлилась порядка 171 часа, и с конца 2021 года таких длительных перерывов не наблюдалось. В тот период, с 13 ноября по 4 декабря, вспышек класса C и выше не фиксировали на протяжении 500 часов.

Ранее, 19 ноября, лаборатория информировала о второй за ноябрь магнитной буре на Земле — ей присвоили уровень G1.

По оценке учёных, причиной стала, скорее, «общая усталость» магнитосферы планеты: двое суток она пребывала в возмущённом солнечном ветре, истёкшем из корональной дыры. Сейчас геомагнитные индексы снова находятся в «спокойной» зелёной зоне.