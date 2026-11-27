Период аномального затишья на Солнце, продлившийся около 171 часа, завершился. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, первая за неделю вспышка была зарегистрирована вчера около 17:13 по московскому времени.

Согласно данным ученых, перерыв в солнечных вспышках начался в середине дня 20 ноября. График рентгеновского излучения Солнца, являющийся главным индикатором активности, начал подавать признаки роста еще накануне, а к вечеру смог пересечь порог «C»-класса, с которого регистрируются обычные вспышки. Балл события составил C1.6 — объективно низкое значение, которое осталось бы незамеченным, если бы не предшествовавшие ему семь суток полного молчания.

По данным Лаборатории, продолжительность перерыва стала максимальной с конца 2021 года. Для сравнения: в период с 13 ноября по 4 декабря 2021 года на Солнце не было ни одной вспышки уровня C и выше на протяжении 500 часов.

Возобновление столь длительных провалов активности ставит перед учеными вопрос о том, не падает ли солнечная активность быстрее прогнозов. Согласно озвученным данным, солнечный минимум, который изначально прогнозировался на 2030 год, может наступить заметно раньше. Косвенным подтверждением этой тенденции служит октябрьский показатель числа пятен на Солнце: интегральный индекс составил лишь 45,7, что стало самым низким значением с ноября 2021 года (для сравнения, в середине 2024 года он превышал 200).

Текущий рост активности специалисты связывают с появлением на левом краю Солнца пары новых групп пятен (получивших номера 4583 и 4584), вышедших с обратной стороны светила. Именно в области 4584 и была зарегистрирована вспышка.

Как отмечают в Лаборатории, насколько устойчивым будет рост, пока непонятно. На данный момент событие рассматривается как случайное и не способное оторвать солнечную активность от дна.