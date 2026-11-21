В ночь на 21 ноября ВСУ атаковали с использованием беспилотников Ленинградскую область. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что атака могла вестись с площадок в Прибалтийских странах, со стороны Балтийского моря и Финского залива.

«Петербург сейчас у них наряду с Крымским мостом — приоритетная цель, особенно Усть-Луга. На них работает то, что Ленинградская область рядом со странами НАТО, это и Эстония, и Финляндия. Думаю, все скоординировано со спонсорами, с хозяевами», — сказал он.

Как стало известно, в течение ночи средства ПВО выявили и уничтожили 61 беспилотник противника над Ленинградской областью.