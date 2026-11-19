В России может быть создан самый длинный в мире беспилотный транспортный коридор, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Артем Юренков во время Международного форума «Транспорт России».

Он пояснил, что сейчас в России беспилотные грузовики ездят по трассам М-11, ЦКАД и М-12. При этом по М-12 они курсируют до Казани, но, как отметил Юренков, в конце года трасса дотянется до Тюмени, и в 2027-м можно будет продлить движение таких автомобилей до этого города.

«Это будет самый длинный беспилотный логистический коридор в мире», — заявил чиновник.

Отмечается, что в экспериментальном режиме по дорогам России ездят 120 беспилотных грузовиков, которые в общей сложности преодолели более 20 млн километров.

Несмотря на статус беспилотных, в кабине каждой такой машины находится водитель, который готов при необходимости взять управление транспортом.