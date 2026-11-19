В Самаре временно остановили движение наземного общественного транспорта в связи с ракетной опасностью. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в своем канале в «Максе».

Метро продолжает работать, вход на станции для укрытия открыт свободно.

Носков призвал жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников. Также он напомнил о запрете на публикацию фото и видео беспилотников, военной техники и последствий их применения.

В случае необходимости горожане могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

Ранее сообщалось о повреждении пяти многоэтажных и 78 частных домов в результате атаки ВСУ на Краснодарский край.