Новые дороги, виды транспорта и логистические центры показывают, насколько заметнее стала роль транспортной инфраструктуры в российской экономике за последние десятилетия, рассказал «ФедералПресс» политолог Алексей Мартынов.

«Это не какие-то макроэкономические показатели, это то, что каждый гражданин страны видит каждый день вокруг себя: новые дороги, новые виды транспорта, новые логистические центры», — отметил Мартынов.

Отдельно политолог выделил развитие гражданской авиации. По его словам, Россия начала строить собственные гражданские и транспортные самолёты.

Комментарий Мартынова прозвучал после рабочей встречи Владимира Путина с министром транспорта Дмитрием Ядровым. На ней обсуждали ход реализации ключевых транспортных и логистических проектов.