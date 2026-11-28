Капитал американского миллиардера Карла Айкана за последние три года уменьшился более чем на 90%. По оценке журнала Forbes, к концу ноября состояние 90-летнего основателя инвестиционной компании Icahn Enterprises составляло около 1,6 миллиарда долларов.

Для сравнения, в 2023 году состояние предпринимателя оценивалось в 17,5 миллиарда долларов. При этом 20 ноября, по данным Bloomberg, его капитал временно сократился до 1,2 миллиарда долларов — минимального уровня с 2012 года.

Как отмечает агентство, за последние пять лет Айкан потерял около 21 миллиарда долларов. Основными причинами стали финансовые трудности его инвестиционной компании, связанные с высокой долговой нагрузкой и неудачными вложениями.

Ранее сообщалось, что состояние сооснователя и генерального директора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга уменьшилось более чем на $10 млрд.