Генпрокуратура РФ обвинила организацию Wikimedia Foundation (владелец интернет-энциклопедии «Википедия») в целенаправленной дестабилизации обстановки на территории России. Об этом говорится в официальном релизе ведомства. Годами ресурс игнорирует законные требования надзорного ведомства по удалению деструктивного и русофобского контента.

Ушли в отказ

«Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности», — говорится в сообщении российского ведомства.

Только с 2022 года Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором требовали от «Википедии» удалить сотни статей, которые содержали информацию, запрещенную к распространению в России. Wikimedia Foundation последовательно отказывалась это делать, называя удаление материалов «ограничением свободы информации».

Российские суды к 2025 году обязали владельца «Википедии» выплатить более 40 млн рублей штрафов за отказ удалять материалы. А 10 ноября 2026 года Таганский суд Москвы выписал организации самый крупный штраф в 15,2 млн рублей. Основание — размещение текста служебного военного стандарта, относящегося к гостайне, и аналогичных материалов. Оператор «Википедии» выявил нелегальную активность ИИ на своих платформах Подробнее

Свобода или вседозволенность?

«Википедия» позиционирует себя как «свободная энциклопедия». За какую же «свободу информации» так ратует Wikimedia Foundation?

Например, за распространение детской порнографии. В соответствующей статье в «Википедии» размещены порнографические изображения несовершеннолетних, содержащие обнаженные половые органы детей.

В статье об одном из видов наркотиков содержится не только подробное описание его действия, но и инструкции по изготовлению. Другая статья является неприкрытой пропагандой ЛГБТ*.

Все эти материалы по решению судов должны были быть удалены. Но они до сих пор находятся в открытом доступе.

Фейки об СВО

С началом СВО на «Википедии» появились десятки, если не сотни, материалов, дискредитирующих армию РФ. Сам раздел об СВО на ресурсе называется «Вторжение России на Украину».

Привлекают внимание и следующие материалы: «Захват Крыма Россией», «38 детей убито россиянами за 10 дней на Украине», «Ракетный удар по Харькову», «Цели вторжения России на Украину», «Ракетный удар по Умани». Ни о какой «нейтральности», которой так кичится «Википедия», речи не идет — вся информация подается с заведомо проукраинской позиции.

Например, статья о событиях в Буче (которые в заголовке названы «резней») содержит откровенную киевскую пропаганду. Все доводы российской стороны в ней только опровергаются по надуманным причинам. А недавнее крупное расследование, опубликованное председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, директором Центра истории СВО Максимом Григорьевым и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, где они доказывают фальсификацию событий, не упоминается вовсе.

Например, в расследовании говорится, что ни Запад, ни Украина до сих пор не предоставили списки погибших, несмотря на запросы РФ. При этом в самой Буче с помпой открыли стелу с 509 именами «замученных жителей».

Но по этим именам есть большие вопросы. Так, российская сторона выяснила, что на стеле упомянут некто Петраш Евгений Вячеславович. Только он является не мирным гражданином, а действующим военнослужащим, старшим солдатом нацистского подразделения «Азов»** с позывным Юджин. Кстати, и похоронен-то он вовсе не в Буче, а в Киеве.

И таких фамилий там десятки. Попадаются, правда, и гражданские люди. Например, 68-летняя Семинюк Галина Александровна. Но удалось установить, что она умерла от онкологии, а не от рук российских солдат.

Отметим, что Wikimedia Foundation зарегистрирована в США и получает финансирование от неназванных «пользователей и организаций». Получается как в поговорке: «кто платит, тот и заказывает музыку». Стоит ли напоминать, чьим оружием Киев воюет против России? Дмитриев призвал «Википедию» исправить данные о биолабораториях на Украине Подробнее

Как это работает

«Википедия» замечена в многократном распространении русофбоской информации, порочащей нашу страну, армию и общество. Зачастую эта информация «подтверждена» липовыми ссылками, создавая у читателя ощущение правдивости. Доступ к таким статьям российских граждан и создает дестабилизирующий эффект: в условиях, когда Россия борется с внешними угрозами, накалятся ситуация внутри страны. Ну и, конечно, «фактами» из «свободной энциклопедии» активно оперируют западная и киевская пропаганда, пытаясь повлиять на умы россиян, молодежи в первую очередь.

«К Википедии накопилось очень много претензий, и они касаются не только искажения исторических фактов или откровенно русофобского тона отдельных статей. Проблема гораздо шире: в огромном количестве материалов, в том числе в персональных статьях о политиках и российских общественных деятелях, регулярно появляется недостоверная информация. При этом Википедия оформляет её как объективные сведения — ставит ссылки, создавая видимость достоверности, хотя сами источники зачастую липовые, непроверенные или откровенно фейковые. Дальше эта информация уходит в широкий оборот и тиражируется по сети. Так ложные данные получают видимость „общеизвестного факта“», — отметил в разговоре с aif.ru депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

«Отдельно скажу о том, как это работает изнутри: фейковая информация появлялась даже в статье про меня, и попытки её удалить ни к чему не приводили — её неизменно восстанавливали. При этом правки с корректными данными и ссылками на достоверные источники целенаправленно убирались. Получается парадоксальная ситуация: когда вместо фейка ставят проверенную информацию со ссылками, её удаляют, а сомнительные источники и недостоверные формулировки, наоборот, возвращают. На мой взгляд, это прямо свидетельствует о системной необъективности и политической ангажированности редакционной политики ресурса», — добавил он.

* ЛГБТ–движение признано экстремистским и запрещено в России.

** Запрещенная в России террористическая организация.