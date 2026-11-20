Генпрокуратура РФ обвинила организацию Wikimedia Foundation (владелец интернет-энциклопедии «Википедия») в целенаправленной дестабилизации обстановки на территории России. Об этом говорится в официальном релизе ведомства. Годами ресурс игнорирует законные требования надзорного ведомства по удалению деструктивного и русофобского контента.
Ушли в отказ
«Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности», — говорится в сообщении российского ведомства.
Только с 2022 года Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором требовали от «Википедии» удалить сотни статей, которые содержали информацию, запрещенную к распространению в России. Wikimedia Foundation последовательно отказывалась это делать, называя удаление материалов «ограничением свободы информации».
Российские суды к 2025 году обязали владельца «Википедии» выплатить более 40 млн рублей штрафов за отказ удалять материалы. А 10 ноября 2026 года Таганский суд Москвы выписал организации самый крупный штраф в 15,2 млн рублей. Основание — размещение текста служебного военного стандарта, относящегося к гостайне, и аналогичных материалов.
Свобода или вседозволенность?
«Википедия» позиционирует себя как «свободная энциклопедия». За какую же «свободу информации» так ратует Wikimedia Foundation?
Например, за распространение детской порнографии. В соответствующей статье в «Википедии» размещены порнографические изображения несовершеннолетних, содержащие обнаженные половые органы детей.
В статье об одном из видов наркотиков содержится не только подробное описание его действия, но и инструкции по изготовлению. Другая статья является неприкрытой пропагандой ЛГБТ*.
Все эти материалы по решению судов должны были быть удалены. Но они до сих пор находятся в открытом доступе.
Фейки об СВО
С началом СВО на «Википедии» появились десятки, если не сотни, материалов, дискредитирующих армию РФ. Сам раздел об СВО на ресурсе называется «Вторжение России на Украину».
Привлекают внимание и следующие материалы: «Захват Крыма Россией», «38 детей убито россиянами за 10 дней на Украине», «Ракетный удар по Харькову», «Цели вторжения России на Украину», «Ракетный удар по Умани». Ни о какой «нейтральности», которой так кичится «Википедия», речи не идет — вся информация подается с заведомо проукраинской позиции.
Например, статья о событиях в Буче (которые в заголовке названы «резней») содержит откровенную киевскую пропаганду. Все доводы российской стороны в ней только опровергаются по надуманным причинам. А недавнее крупное расследование, опубликованное председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, директором Центра истории СВО Максимом Григорьевым и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, где они доказывают фальсификацию событий, не упоминается вовсе.
Например, в расследовании говорится, что ни Запад, ни Украина до сих пор не предоставили списки погибших, несмотря на запросы РФ. При этом в самой Буче с помпой открыли стелу с 509 именами «замученных жителей».
Но по этим именам есть большие вопросы. Так, российская сторона выяснила, что на стеле упомянут некто Петраш Евгений Вячеславович. Только он является не мирным гражданином, а действующим военнослужащим, старшим солдатом нацистского подразделения «Азов»** с позывным Юджин. Кстати, и похоронен-то он вовсе не в Буче, а в Киеве.
И таких фамилий там десятки. Попадаются, правда, и гражданские люди. Например, 68-летняя Семинюк Галина Александровна. Но удалось установить, что она умерла от онкологии, а не от рук российских солдат.
Отметим, что Wikimedia Foundation зарегистрирована в США и получает финансирование от неназванных «пользователей и организаций». Получается как в поговорке: «кто платит, тот и заказывает музыку». Стоит ли напоминать, чьим оружием Киев воюет против России?
Как это работает
«Википедия» замечена в многократном распространении русофбоской информации, порочащей нашу страну, армию и общество. Зачастую эта информация «подтверждена» липовыми ссылками, создавая у читателя ощущение правдивости. Доступ к таким статьям российских граждан и создает дестабилизирующий эффект: в условиях, когда Россия борется с внешними угрозами, накалятся ситуация внутри страны. Ну и, конечно, «фактами» из «свободной энциклопедии» активно оперируют западная и киевская пропаганда, пытаясь повлиять на умы россиян, молодежи в первую очередь.
«К Википедии накопилось очень много претензий, и они касаются не только искажения исторических фактов или откровенно русофобского тона отдельных статей. Проблема гораздо шире: в огромном количестве материалов, в том числе в персональных статьях о политиках и российских общественных деятелях, регулярно появляется недостоверная информация. При этом Википедия оформляет её как объективные сведения — ставит ссылки, создавая видимость достоверности, хотя сами источники зачастую липовые, непроверенные или откровенно фейковые. Дальше эта информация уходит в широкий оборот и тиражируется по сети. Так ложные данные получают видимость „общеизвестного факта“», — отметил в разговоре с aif.ru депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.
«Отдельно скажу о том, как это работает изнутри: фейковая информация появлялась даже в статье про меня, и попытки её удалить ни к чему не приводили — её неизменно восстанавливали. При этом правки с корректными данными и ссылками на достоверные источники целенаправленно убирались. Получается парадоксальная ситуация: когда вместо фейка ставят проверенную информацию со ссылками, её удаляют, а сомнительные источники и недостоверные формулировки, наоборот, возвращают. На мой взгляд, это прямо свидетельствует о системной необъективности и политической ангажированности редакционной политики ресурса», — добавил он.
* ЛГБТ–движение признано экстремистским и запрещено в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.